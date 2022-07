Folytatódnak a tüntetések az ENSZ-békefenntartók ellen Kongóban, újabb halálos áldozatok

A hét eleje óta tartó demonstrációkban a BBC brit közszolgálati televízió értesülése szerint az ENSZ legalább két – Gomában és Butembóban található – épületét megtámadták, a halottak között három békefenntartó is van, két indiai és egy marokkói állampolgár.

A sebesültek száma 50 fölött van – teszi hozzá a BBC.

A tüntetők azt vetik az ENSZ szemére, hogy nem védi meg az embereket az ország keleti felén aktív fegyveres csoportoktól.

Az afrikai országnak ezen a részén mintegy 100 fegyveres csoport garázdálkodik, köztük az ugandai Szövetséges Demokratikus Erők (ADF) iszlamista milícia.

JUST IN: Number of deaths in the deadly anti-UN protests rises in the Democratic Republic of the Congo has risen to 22. #Congo #UN pic.twitter.com/pBbAAMHUak

