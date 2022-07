Egyre nagyobb egy gazdasági válságtól való pánik az USA-ban

Egyre nagyobb egy gazdasági válságtól való félelem az Egyesült Államokban. Miután a Kereskedelmi Minisztérium bejelentette, az ország gazdasági teljesítménye a második negyedévben is csökkent, a központi bank pedig ismét kamatemelést hajtott végre, közgazdászok egyre nagyobb csoportja állítja, komoly recesszió elé néz az amerikai gazdaság. A FED elnöke elismerte, az új munkahelyek száma valószínűleg csökkenni fog, a most zajló folyamatokat azonban ennek ellenére sem nevezné recessziónak, a súlyos gondokat előrejelzők pedig arra hivatkoznak: több mint fél évszázada nem volt példa arra, hogy két negyedéves csökkenés után ne következett volna gazdasági válság.

Az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma csütörtökön jelentette be, az ország gazdasága a második egymást követő negyedévben is csökkent, számolt be a Reuters nemzetközi hírportál. Egy nappal a bejelentést megelőzően a Egyesült Államok központi bankja, a Federal Reserve System (FED) ismét emelte az irányadó kamatlábat.

A gazdasági csökkenés egyre hevesebb vitákat gerjeszt az Egyesült Államokban a várható recesszió mértékéről.

Az Egyesült Államok bruttó hazai termékének 0,9 százalékos csökkenése az első negyedévi 1,6 százalékos csökkenést követte, ami sokak szerint egyértelműen kimeríti a recesszió fogalmát.

Ezzel szemben egyes közgazdászok szerint a negyedéves adatok alapján megközelített kimutatások félrevezetőek lehetnek, hiszen egy olyan széles körű mérőszámot, mint a GDP, olyan tényezők is befolyásolhatják, mint például a kormányzati kiadások vagy a nemzetközi kereskedelmi mérleg, mindezek mellett pedig a gazdaság pontosabb állapotának megállapításához érdemes nagyobb figyelemmel kísérni a munkahelyekre, az ipari termelésre, a kiadásokra és a jövedelmekre vonatkozó adatokat.

A gazdasági teljesítmény csökkenése mögött a foglalkoztatottsági szektorban végbement változások állhatnak, a munkaadók a vártnál több dolgozót vettek fel júniusban, és béremeléseket is végrehajtottak.

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor egyre több jel mutatkozik a munkaerőpiac zsugorodására,

mindezt jól mutatják az elmúlt hetekben a munkanélküli segélyek után megnövekedett igények.

A csütörtöki jelentés szerint a fogyasztói kiadások mindössze 1 százalékkal nőttek az elmúlt negyedévben, ami tendenciózus csökkenést jelent az előző időszakhoz képest, a lakossági beruházások pedig 14 százalékkal estek vissza.

Az infláció is rekordszintet ért el az országban, jóval fölé emelkedve a FED által előre jósolt 2 százaléknak

– erre alapozva állítja amerikai közgazdászok egy csoportja, súlyos recesszió várható a gazdaságban.

Mivel a FED további kamatemeléseket is kilátásba helyezett, szakértők szerint ez tovább lassíthatja az egyébként is lecsökkent beruházásokat, egyúttal pedig a gazdasági növekedést.

Jelenleg az is vita tárgyát képezi, a most zajló folyamatokat lehet-e recessziónak nevezni. Jerome Powell, a FED elnöke szerint nem lehet válságról beszélni, hiszen a bérek folyamatosan emelkednek, a munkaerő-kereslet pedig továbbra sem mutat csökkenést. Elismerte, a munkahely teremtés üteme valószínűleg lassulni fog, de ezzel együtt sem lehet a helyzetet recessziónak nevezni.

Ezzel szemben a recessziót hangoztató közgazdászok az ipari termelés visszaesésére, valamint a személyes fogyasztásban bekövetkezett csökkenésre is hivatkoznak, hangsúlyozva:

az Egyesült Államokban 1950 óta nem volt példa arra, hogy két egymást követő negyedévben való GDP-zsugorodást ne követett volna visszaesés.

A recesszióról való vita a közgazdász berkeken túlmutatva az amerikai gazdaság meghatározó szereplőire is hatást gyakorol.

A General Motors vezérigazgatója, Mary Barra a héten úgy nyilatkozott, az autógyár „proaktív lépéseket” tesz a kiadások és a munkaerő-felvétel visszafogására egy esetleges gazdasági lassulás előtt, és további lépéseket tesz, ha a visszaesés súlyosbodik.

Robert Shiller közgazdász júniusban azt jósolta, hogy az Egyesült Államokban „jó eséllyel” recesszió következik be, amit pontosan a fogyasztók és a vállalatok magatartása generálhat, mivel a legrosszabbra készülnek. „A félelem vezethet a valósághoz” – mondta a Bloombergnek.

A közgazdászok körében nem csupán arról nem született egyöntetű vélemény, hogy a jelenlegi állapot nevezhető-e annak, a válságot előrejelzők körében arról sincs egyetértés, milyen típusú recesszió érheti a gazdaságot. A leginkább pesszimista szakértők szerint egy elhúzódó hitelválság sem zárható ki, míg egyes közgazdászok „növekedési recessziót” várnak, amikor a gazdasági növekedés tartósan lassul, a munkanélküliség is nő, ugyanakkor a visszaesés mérsékelt keretek között marad.

