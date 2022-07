Edzés közben gázolta halálra egy autó az olimpiai reménységet

A Japán Triatlon Szövetség (JTU) közleménye szerint a triatlonista egy kerékpáros edzőtáborban tartózkodott Orléans város közelében – körülbelül 100 kilométerre Párizstól– , amikor szerdán elgázolta őt egy autó. A helyi hatóságok a JTU együttműködésével nyomoznak.

Mély fájdalommal erősíti meg a Japán Triatlon Szövetség, hogy a 25 éves Tsudoi Miyazaki japán triatlonista tegnap, július 27-én Franciaországban életét vesztette, amikor egy jármű elütötte egy kerékpáros edzésen Orléans közelében – olvasható a szövetség közleményében.

Mint írják, Miyazaki egyéni edzőtáborban volt egy franciaországi táborban, miután a múlt hétvégén a Pontevedra Világkupán versenyzett.

Miyazaki az egyetemen kezdte triatlon pályafutását, 2019-ben megnyerte a japán U23-as triatlonbajnokságot. Halála előtt a 2024-es párizsi olimpiára és a 2028-as Los Angeles-i olimpiára készült.

Japanese Olympic Hopeful Tsudoi Miyazaki Dead at 25 After Being Struck by Car in France https://t.co/pn7pXcR4XB

— People (@people) July 29, 2022