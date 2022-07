Bosszút akart állni az exén, véletlenül rossz házat gyújtott fel

A Rowan megyei seriff hivatala szerint egy észak-karolinai nő, aki volt barátján akart bosszút állni és megpróbált felgyújtani a házát, véletlenül rossz ingatlant rongált meg – írja a Fox News.



A rendőrség tájékoztatása szerint, a ház tulajdonosát pénteken reggel szomszédja ébresztette fel, hogy lángokban áll az otthona. A teraszon több köteg fát, valamint benzint találtak, amivel a nő a hatalmas tüzet gyújthatta.

Woman seeking revenge on ex-boyfriend accused of setting fire to wrong house https://t.co/Je8wSFUAuO pic.twitter.com/PumqwUYIHu

— New York Post (@nypost) July 27, 2022