Orbán Viktor Bécsben: Ausztriának is érdeke, hogy Magyarország megvédje a déli határait

Az ukrajnai háború és az európai energiaválság kérdése is szóba került ma Bécsben, ahol Orbán Viktor miniszterelnököt fogadta Karl Nehammer osztrák kancellár. a magyar kormányfő megerősítette véleményét, miszerint a háborút a jelenlegi stratégiával nem lehet megnyerni, változtatni kell, mert különben nem lesz béke. Ha pedig nem lesz béke, akkor „nem lesz energiánk, az unió háborús gazdasági helyzetbe sodródik, visszaesés kezdődik, ami munkanélküliséget hoz magával” – számolt be az M1 Híradója.

Osztrák – magyar csúcstalálkozót tartottak Bécsben

Katonai tiszteletadással fogadta Karl Nehammer osztrák kancellár Bécsben Orbán Viktort és a magyar kormánydelegációt. A miniszterelnök osztrák kollégájával az európai energiaválságról, valamint az illegális migráció elleni közös küzdelemről és az orosz-ukrán háborúról tárgyalt.

Orbán Viktor: Békére van szükség

„A stratégia módosítása nélkül nem lesz béke. Márpedig, ha nem lesz béke, semmilyen problémát nem tudunk megoldani. A háborút ebben a formában nem lehet megnyerni, módosítani kell a stratégián, különben nem lesz béke” – jelentette ki Orbán Viktor az egyeztetés után.

Hozzátette: a háború elhúzódása óhatatlanul gazdasági visszaeséshez és háborús gazdasági rendszerhez vezet, így amikor Brüsszelben kihirdetik az energiavészhelyzetet, amikor korlátozni kell bizonyos javakhoz való hozzáférést, az a háborús gazdaság első jele.

„Én azt kívánom magunknak, hogy minél hamarabb tudjuk Brüsszel meggyőzni arról, hogy a mostani stratégia helyett üljünk le, és alkossunk meg egy olyan stratégiát, amely jó az ukránoknak, jó nekünk, jó az európai gazdaságnak és jó a háztartásoknak, amelyeknek ki kell fizetniük az energia árát.”

„Ha a mostani úton megyünk tovább, abból nagy baj lesz, és ennek első útjelző oszlopa, kilométerköve a mostani vészhelyzet, a közös európai fogyasztáskorlátozás”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Az illegális migrációról szólva a magyar miniszterelnök kiemelte: önmagát egy bevándorlásellenes politikusként határozza meg, és azt szeretné, ha Magyarország nem válna bevándorlóországgá. Kiemelte: ezt az álláspontot képviselte mindig és ezt képviseli ezentúl is. Orbán Viktor szerint ugyanakkor hazánk helyzete különbözik Ausztriáétól, a bevándorlás és a migráció mértéke és az ezáltal okozott problémák egészen más nagyságrendűek, mint Magyarországon.

„Mi mindig meg fogjuk védeni a határainkat, és ezzel akadályát fogjuk annak jelenteni, hogy bármifajta illegális migráció érkezzen Ausztriába”

– mondta a kormányfő.

Hozzátette: ezért a konkrét teendők tekintetében egyetértenek az osztrák kancellárral, mert Ausztriának is az az érdeke, hogy Magyarország megvédje Magyarország déli határait.

Nehammer: A háború soha nem jó eszköze a politikának

„Magyarország Ausztria számára fontos geostratégiai partner, ha a biztonság kérdéséről van szó” – jelentette ki Karl Nehammer. Az osztrák kancellár tájékoztatása szerint 80 ezer ukrán háborús menekültet fogadtak be Ausztriába, de, ahogy fogalmazott, emellett országukat is érintik a szervezetlen migráció hullámai. Azt mondta, idén már 31 ezer menekültkérelmet adtak be, főként afgán, szír, iráni, bangladesi, pakisztáni és indiai emberek. Az ukrán- orosz konfliktusról szólva kijelentette: a háború soha nem jó eszköze a politikának.

A kancellárnak szankciós politika kapcsán megfogalmazott véleményében a magyar kormányfő által is elmondottak köszöntek vissza.

„Ami mindig is osztrák alapelv volt, és emellett lelkesen kiállok, az az, hogy a szankcióknak jobban kell fájniuk a célzottnak, és nem annak kell kárt okozni, aki elfogadja őket. Különben nem lehet a szankciós rendszert fenntartani” – emelte ki Nehammer.

A kancellár hozzátette: az energiaválság, az infláció, a drágulások és a pandémia okozta kihívások leküzdéshez együttműködésre és barátságra van szükség, Ausztria és Magyarország közt pedig, a történelmi kapcsolatok alapján egy mélyreható barátság van.

Címlapkép: Karl Nehammer osztrák kancellár fogadja hivatalában Orbán Viktor miniszterelnököt Bécsben, 2022. július 28-án. (MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)