Közel háromszorosára nőtt a migránskérelmek száma Ausztriában

Az Osztrák Szövetségi Belügyminisztérium közzétette az aktuális bevándorlási statisztikákat, amelyeket a bécsi Kronen Zeitung ismertetett. 2022. január és június között több mint 30 ezer fő nyújtott be menekültstátusz iránti kérelmet nyugati szomszédunknál. A tavalyi év azonos időszakában ez a szám alig lépte át a 10 ezret. Az ukrajnai háború ellenére nem ukrán állampolgárok vezetik a menedékstátuszért folyamodók listáját. A hivatalos adatok szerint a legtöbb kérelmet afgán nemzetiségűek nyújtották be (7325 fő) , akiket a szír (6680), a tunéziai (3810) és a pakisztáni (3110) migránsok követtek. A legtöbben fiatal férfiak, nők alig vannak köztük, a 31 050-ből mindössze 2015 fő. Az európai országokba benyújtott menedékkérelmek tekintetében Ausztria az ötödik helyen áll, a legtöbb kérelmet Németországban (51 540) nyújtják be. A képzeletbeli dobogó második fokán a franciák, a harmadikon a spanyolok állnak, akiket az Ausztriával szomszédos Olaszország követ.