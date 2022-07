Katonai előőrsökre támadtak, az összecsapásban több mint hatvanan életüket vesztették

Az ország középső részén fekvő két katonai bázis előőrsét érő szerda reggeli támadásban tizenöt katona és három civil halt meg. A mali hadsereg jelentése szerint negyvennyolc szélsőséges támadóval végeztek. Az állami hadsereg katonái közül huszonöten megsebesültek, öten súlyosan.

Dozens of government troops and civilians have been killed and injured in attacks on two military outposts in Mali, the country’s army reported early on Thursday.https://t.co/Mskcbm13Tp pic.twitter.com/RbuxruXmsf

