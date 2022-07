Hiába figyelmeztették az úszót, pillanatok alatt a víz alá rántotta az állat

Barátfóka támadt egy 60 éves úszóra Hawaii népszerű, szörfözésre alkalmas strandjánál, Waikiknél vasárnap délelőtt – írja a People.

A Hawaii News Now-nak egy szemtanú elmondta, hogy a partról annyit láttak a strandolók, hogy egy fóka rövid időre elvesztette kölykét, majd miután megtalálta, a közelben úszkáló nő felé vette az irányt.

A woman swimming at Kaimana Beach in Honolulu was attacked by a nursing monk seal, one of the most endangered seal species in the world, on Sunday. A local group said there were many warnings about the seal’s aggressive behavior and the shoreline was roped off for weeks. pic.twitter.com/URZkzl18qN

— CBS News (@CBSNews) July 25, 2022