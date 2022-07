Megölte, majd bőröndbe gyömöszölte felesége testét, amiért válni akart

Gyakran mondják, hogy egy pár életében a házasság utáni mézeshetek az egyik legboldogabb időszak. Nem így történt azonban Dawn Nutt esetében, akinek a holttestét egy bőröndbe gyömöszölve a házuk mögötti mezőn találták meg négy nappal az esküvője után.

A husband is alleged to have killed his new bride three days after their wedding – before stuffing her dead body in a suitcase. https://t.co/lkQbII3i0D

