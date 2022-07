Háromszáz éve nem találtak akkora rózsaszín gyémántot, mint most

A ritka gyémánt a Lulo Rose nevet kapta, mert a Lulo-bányában találták, ahol az Angolában valaha talált két legnagyobb gyémánt – köztük egy 404 karátos – is előkerült. A rózsaszín drágakő az ötödik legnagyobb gyémánt az alluviális gyémántbányából, ahol már 27 darab 100 karátos vagy annál nagyobb gyémántot termeltek ki.

Introducing the “Lulo Rose” an historic recovery at Lucapa’s Lulo Mine in Angola – a 170 carat pink rough diamond – one of the largest pink diamonds recovered in 300 years. Read all about it here:https://t.co/f36rUIdKGR pic.twitter.com/apkbyg0LtR

