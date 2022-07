Fejvesztve menekültek a tóba zuhanó repülőgép láttán

Lezuhant és egy tóba csapódott egy hidroplán Kanadában. A baleset idején többen is a közelben tartózkodtak, egy család horgászott, egy férfi pedig a tavon jet-skizett. Mindannyian a felfordult géphez siettek, és kimentették a pilótát.

Egy emberrel a fedélzetén a québeci Lac des Sables tóba zuhant és felborult egy hidroplán szombaton – tájékoztatott a New York Post.

Többen is halálra rémültek a közeledő repülőgép látványától, egy férfi a tavon jet-skizett, és egy család is a közelben horgászott. A szerencsétlen landolás után azonban, többen is a pilóta segítségére siettek, köztük Paul Byron is, a Montreal Canadiens profi jégkorongcsapatának tagja. A rögtönzött mentőcsapat behatolt a roncsok közé, és kihúzták a pilótát, akit utána a partra vittek.

A hatóságok közölték, hogy a pilótát súlyos állapotban szállították kórházba, de várhatóan életben marad.

