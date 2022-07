Elképesztő titkot rejtett ezidáig egy 15. századi tükör

A cincinnati Művészeti Múzeum kelet-ázsiai művészetének kurátora, Hou-mei Sung egy új kiállításhoz 15. és 16. századi korabeli tárgyakat tanulmányozott és gyűjtött be, kutatása során pedig megismerte a „mágikus tükröket”.

Tavaly tavasszal egy természetvédelmi szakember kíséretében meglátogatta a múzeum raktárhelyiségeit, mert emlékezett rá, hogy ott is található egy 15. századi tükör. „Megkértem a szakembert, hogy világítson erős, fókuszált fényt a tükörre” – mondta Sung. „A mobiltelefonján lévő zseblámpát használta, és működött”.

