Az indiai- és csendes-óceáni térség stabilitásáról egyeztet 26 ország védelmi minisztere

A szabad és nyitott indiai- és csendes-óceáni térség megteremtéséről és biztonságáról cserélnek eszmét a régió, valamint több európai és dél-amerikai ország védelmi miniszterei Sydney-ben kezdődött találkozójukon – jelentette be Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke szerdán.

Milley leszögezte: a háromnapos megbeszélésen az érintett országok “közös biztonsági érdekei és mindannyiukat érintő nemzetbiztonsági ügyek” kerülnek terítékre.

A tábornok megemlítette Kínát is, kitérve a Peking régióbeli térnyerése körüli aggodalmakra és az ennek tükrében is szorgalmazott stabilitásra, valamint elmondta, hogy a megbeszélésen a jövőben rendezendő hadgyakorlatok kérdése is felmerült.

Az ausztráliai találkozón 26 ország képviselője, nagyrészt védelmi miniszterek vesznek részt. A kínai védelmi tárca vezetőjét is meghívták, aki azonban azt üzente, nem tud jelen lenni a megbeszéléseken.

Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok növelné-e hadi kapacitásait Ausztráliában és a környező partnerországokban, Milley és Angus Campbell ausztrál védelmi miniszter azt mondta, az ügyben már folynak a tárgyalások, de egyelőre nem született döntés.

A sydney-i találkozóra a július 3-án kezdődött, a Csendes-óceán pereme (RIMPAC) elnevezésű haditengerészeti gyakorlattal párhuzamosan került sor. Az augusztus 4-ig tartó műveleten az Egyesült Államok mellett további 25 ország vesz részt. A RIMPAC-et minden második évben rendezik meg, s 2014-ben, illetve 2016-ban Kína is részt vett rajta, de azóta nem, mert Donald Trump elnöksége alatt megromlott a kapcsolata az Egyesült Államokkal.