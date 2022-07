Szélsebesen terjed az erdőtűz, százak menekülnek otthonukból

A lángok terjedését az erős szél táplálja. A helyi tanács közleményében azt írta: az időjárás miatt a tűzoltók csak nehezen haladnak. Az oltásban hét tűzoltó megsérült, közülük hatot kórházban ápolnak. Mintegy négyszázan dolgoznak a tűz megfékezésén.

Rehfeldből körülbelül kétszáz embert kellett kitelepíteni hétfő este, és a környék több száz lakója készült fel az evakuálásra. Kölsában négyszáz embert szólítottak fel otthona elhagyására.

Emellett leégett egy sertéstelep, és sok állat elpusztult.

Wieder #Waldbrände in D.#Brandenburg u. #Sachsen heute im SP. LK #elbeelster mittlerweile weit über 100 ha. In der sächs. Schweiz dafür sehr unwegsames Gelände. #KatSchutz in D muss weiter gestärkt werden! Den EinsKr vielen Dank für den unermüdlichen Einsatz! #HilfeInDeutschland pic.twitter.com/lNh0zbIjYe

