Közel huszonötezer gyémánt díszíti a világrekorder gyűrűt

Az indiai székhelyű ékszergyártó cég, az SWA Diamonds hivatalosan is Guiness-rekordot döntött, és elnyerte a „legtöbb gyémánt egyetlen gyűrűben elhelyezve” csúcstartó címet. Az ékszerben összesen 24 679 darab ékkő található – írja a CNN.

— CNN (@CNN) July 23, 2022