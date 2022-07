Energiaválság Európában: Németországban „súlyos a helyzet”, Franciaországban lassan az ajtót sem lehet kinyitni

Óvintézkedéseket kell tenni, hogy átvészelhessük a telet – így fogalmazott a német gazdasági miniszter. De nemcsak a németek, hanem a franciák is pánikszerűen akarják visszafogni a fogyasztást. Franciaországban például büntethetik majd azokat az üzleteket, amelyek hűtenek vagy fűtenek, de közben nyitva van a bejárati ajtó. Azt nem tudni, hogy ezt ki ellenőrzi majd, és mondjuk engedélyezik-e a szellőztetést, vagy az is tilos lesz – számolt be az M1 Híradó.