Az olasz előrehozott választások a jobboldali koalíció győzelmét hozhatják

Mario Draghi miniszterelnök lemondása miatt előrehozott választások lesznek Olaszországban. A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a Liga, a Hajrá, Olaszország! és az Olasz Testvérek jobbközép szövetségének jó esélye van arra, hogy győztesként kerüljön ki az őszi parlamenti választásokon, majd később kormányt alakítson.

Miután Mario Draghi olasz miniszterelnök benyújtotta lemondását, Sergio Mattarella olasz államfő feloszlatta a parlamentet, így várhatóan szeptember 18-án vagy 25-én előrehozott választásokat tarthatnak Olaszországban. Az olasz miniszterelnök ugyan korábban is beadta már lemondását, de azt akkor még nem fogadta el az államfő.

Mario Draghi bizalmi szavazást kért az olasz felsőháztól, azonban a Matteo Salvini vezette Liga és a Silvio Berlusconi vezette Hajrá, Olaszország! távolmaradásának következtében elvesztette a miniszterelnök a parlamenti többséget. Bár a baloldali Öt Csillag Mozgalom szenátorai megjelentek az ülésteremben, a szavazáson nem vettek részt, nyilvánvalóan azért, hogy megakadályozzák a határozatképtelenséget – így gyakorlatilag a kormányfő bukását segítette elő az Öt Csillag Mozgalom.

Az előrehozott választások mihamarabbi lebonyolítása Olaszország érdeke, elsősorban az európai uniós források felhasználása és a folyamatban lévő reformok folytatása miatt.

Az új kormánykoalíció létrejöttéig Mario Draghi látja el a kormányfői feladatokat ügyvezető miniszterelnökként.

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a Liga, a Hajrá, Olaszország! és az Olasz Testvérek jobbközép szövetségének jó esélye van arra, hogy győztesként kerüljön ki az őszi parlamenti választásokon. Az előrejelzések alapján az Olasz Testvérek rendelkeznek a legnagyobb támogatottsággal. A párt esetében ez 22–24 százalékot jelent. A Liga a szavazatok 14–15 százalékát, a Hajrá, Olaszország! pedig 8–9 százalékát szerezheti meg a választásokon.

A Jobboldali koalíció így 44–48 százalékos támogatottságra tehet szert, ami az olasz választási rendszernek köszönhetően abszolút többséget is jelenthet.

A szövetségesek közötti megegyezés alapján az a párt jelölhet miniszterelnököt, amelynek a voksok többségét sikerül megszereznie. Ennek következtében Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek vezetője be is jelentette: készen áll az ország kormányzására.

Ezzel szemben a 22 százalékos támogatottsággal rendelkező Demokrata Párt és a 11 százalékon álló Öt Csillag Mozgalom koalíciója nem tud elegendő erőt képezni a jobboldali koalícióval szemben.

A jobboldali koalíció győzelme szerencsés fordulat lenne hazánk számára is, ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök jó kapcsolatokat ápol az olasz koalíció vezetőivel. Korábban közös egyetértési pontokról is tárgyaltak már az olasz és magyar vezetők, többek között az Európai Unió és a nemzetállamok jövőjével, illetve az illegális migrációval kapcsolatban is.