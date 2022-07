Ukrajna megkapta az első három Gepard önjáró légvédelmi gépágyút Németországtól

A tárcavezető az ukrán állami televíziónak adott nyilatkozatában beszámolt arról is, hogy a Gepardokba való több tízezer lőszer is érkezett a szállítmányban.

A február 24-én indult orosz hadművelet óta ez a második eset, hogy Németország nehézfegyverzetet adott át az ukrán vezetésnek, miután júniusban hét Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) önjáró löveg érkezett, amelyek hatótávolsága 40 kilométer.

Our capabilities to protect our sky will be strengthened. Gepard self-propelled anti-aircraft systems began to arrive in Ukraine. I would like to thank our German partners and personally #DefMin Christine Lambrecht for supporting our country. Looking forward to receiving IRIS-T pic.twitter.com/wew0lkX6hK

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 25, 2022