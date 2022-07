Republikánus politikus az LMBTQ-lobbiról: Komolyan gondolták, hogy eljönnek a gyermekeinkért

Noha a koronavírusjárvány, az ukrajnai háború és egyre gyülemlő gazdasági hordalékának súlya alatt fellépő szorongásban az idén az Egyesült Államokban is visszafogottabb érdeklődés övezi az LMBTQ-mozgalom köztéri performanszait és nyomulását a közösségi média felületein, úgy tűnik, nemigen lankad a jelenlegi demokrata párti kormányzat támogatását is élvező progresszív társadalommérnöki kar aktivitása.

They really meant it when they sang, “we are coming for your children.”

Maybe School Choice is not enough.

We should seriously consider defunding the Department of Education. https://t.co/FTFE2tapM2

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) July 25, 2022