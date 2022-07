Legalább két ember életét követelte az év 369. lövöldözése

Az első jelentések szerint a lövöldözés a San Pedro városnegyedben található Peck Park baseballpályájához közel tört ki.

A pályán éppen egy softball-mérkőzés zajlott, nem messze onnan pedig egy autóbemutató vonzott nagy tömeget a helyszínre. Az egyelőre nem tisztázott, hogy bármelyik eseménynek közvetlen köze lehet-e a lövöldözéshez.

A Los Angeles-i rendőrség szerint körülbelül 500 ember tartózkodott a parkban kevéssel délután négy óra előtt, amikor a lövöldözésről kapott bejelentést.

„Annyit elmondhatok, hogy a tragédia két fél közötti vita eredménye volt. Egyelőre nem tudjuk, hogy valójában hány elkövetővel van dolgunk” – közölte Kelly Muniz, a Los Angeles-i rendőrség kapitánya, aki szerint a járőrcsapatok a helyszínen több lőfegyvert is találtak.

A városi tűzoltóság szóvivője, Brian Humphrey elmondta, hogy összesen hét embert szállítottak kórházba lőtt sebekkel, közülük két személy, egy férfi és egy nő kritikus állapotban volt, az ő életüket nem sikerült megmenteni.

