Narancssárga lángok villogtak a kráter közelében, kitört a tűzhányó

A japán NHK közszolgálati televízió felvételei szerint narancssárga lángok villogtak a kráter közelében, és sötét füst és hamu gomolygott magasan a hegycsúcs felett.

A japán meteorológiai szolgálat (JMA) a legmagasabb, ötös fokozatra emelte a kitörési riasztást, és a vulkánnal szemben fekvő két városban lakók közül 51-nek azt tanácsolta, hogy hagyják el otthonukat.

– közölte Kagosima város önkormányzata.

Eddig nem érkezett jelentés károkról vagy sérültekről. A vulkán kráterét hétfő reggel a rossz időjárás eltakarta.

24.07.22 JUST IN – Japan 🇯🇵 raises alert for the Sakurajima stratovolcano to level 5 on a 5-point scale for the first time following a previous eruption. Evacuations ordered.#Vulcano #Sakurajimahttps://t.co/WpJ85OhfLw#disclosetv pic.twitter.com/TibxuvLDVs

— Real Michael W Doyle (@Real_144k) July 24, 2022