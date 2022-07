Fegyverropogás a magyar határ túloldalán, csaknem kétezer migránst tartóztattak fel a hétvégén

Több mint ezernyolcszáz határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Az adat azt mutatja, hogy a migrációs nyomás továbbra is erőteljes a déli határon. A kerítés túloldalán, Szabadka környékén hetek óta feszült a helyzet, mivel az ott összegyűlt illegális bevándorlóknak fegyvereik is vannak, amelyeket egyre gyakrabban használnak is. Lőttek már egymásra és a rendőrökre is, a helyiek ezért folyamatosan tüntetnek, és nyugalmat akarnak – számolt be az M1 Híradó.

Több mint 1800 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén Fegyverropogást hallani napok óta a magyar határnál, a migránsok folyamatosan lövöldöznek a Martonos melletti erdőben – állítják a helyiek, akik egyre jobban félnek. Becslések szerint több mint 1500 illegális bevándorló tartózkodik a környéken. Mindenhol ott vannak, elfoglalták a régi határőrség épületeit is, az udvar sátortáborrá alakult. „Az ilyen erdős szakaszokon szoktak próbálkozni a határátlépéssel, és sajnos arról kell beszámolni, hogy egyre több migránsnak és embercsempésznek van fegyvere. A helyiek beszámolója szerint az elmúlt napokban itt folyamatos volt a fegyverropogás” – számolt be az M1 tudósítója. A térségben valóban mindennapossá váltak a lövöldözések, Horgoson is több konfliktus volt az utóbbi időben. Néhány hete pedig a szabadkai makkhetes erdőben két migráns-banda támadt egymásra lőfegyverekkel, mert összevesztek az önkényesen kisajátított területen. Sőt a rendőrökre is rálőttek. A leszámolásnak egy halálos áldozata volt. A szabadkaiak attól tartanak, hogy bármikor megismétlődhet a vérengzés. Ezért többször is tüntettek, legutóbb a hétvégén. Egyelőre azonban hiába, továbbra is megállás nélkül érkeznek az illegális bevándorlók. És nemcsak ide. Kapcsolódó tartalom „A lövöldözés állandóan jelen van” – ismét a migránsok ellen tüntettek Szabadkán Ismét a migránsok ellen tüntettek Szabadkán. A helyiek aggodalma egyre nagyobb, sokan már félnek kimenni a város utcáira, vagy a környék erdőibe, mert azokat ellepték az illegális bevándorlók – hangzott el az M1 Híradó műsorában. Szétdobált ruhák, cipők és szemét. Tarthatatlan a helyzet Batrovciban is, amelyet ugyancsak elleptek az illegális bevándorlók. „Felgyújtották a jószágaimat. Ledöntötték a kerítést, azóta nem tartok állatokat. Csoportosan érkeznek a migránsok” – mondta egy férfi. Sokat azonban nem időznek a migránsok a környéken. Ahogy lehetőségük adódik, az embercsempészek segítségével tovább indulnak, főként Magyarország felé. „Hat napja vagyok Szerbiában. Innen Belgiumba próbálok eljutni” – számolt be terveiről egy afgán férfi. A magyar határ folyamatos támadás alatt áll. Csak vasárnap 770 illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a rendőrök. Ásotthalomnál 33 migránst tartóztattak fel, akik pakisztáninak vallották magukat, de mivel papírjaik nem voltak, visszakísérték őket a határzárhoz. Hétfőn hajnalban a Bács-Kiskun megyei Apostagon pedig két embercsempészt és 72 határsértőt fogtak el. Idén összesen már több mint 124 ezer illegális migránst tartóztattak fel a magyar határon, vagyis már most többet, mint tavaly egész évben. A kormány szerint ezért fontos, hogy határvadászok védjék a déli határt. Toborzásuk már megkezdődött, és várhatóan szeptembertől szolgálatba is állnak.