Botticelli-festményhez próbálta odaragasztani magát két fiatal

Az Uffizi Képtárban kiállított festményt egy üvegbúra védte, így az alkotás sértetlen maradt – írja a BBC.

Climate activists glued themselves to Sandro Botticelli’s masterpiece, ‘Spring,’ in Florence, Italy to protest the use of fossil fuels. pic.twitter.com/91Wlwkdxn4

— USA TODAY (@USATODAY) July 23, 2022