Arcon találta a golyó az autótolvajt üldöző rendőrnőt

Szirénázó rendőrautóval szállítottak kórháza egy texasi rendőrtisztet, miután arcon lőtték szombat reggel – írja a New York Post.

Texas police officer shot in face while chasing down car thief https://t.co/UeNmPa3pjj pic.twitter.com/oVqKMhfOXu

— New York Post (@nypost) July 24, 2022