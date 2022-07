A Dél-Koreában állomásozó amerikai erők Apache helikopterekkel éleslövészetet tartanak

Három éve, 2019 óta ez az első ilyen jellegű hadgyakorlat. A lövészet július 29-ig tart a két Korea közötti, szigorúan védett demilitarizált övezet közelében – számolt be a 2. amerikai gyalogoshadosztály az AFP francia hírügynökségnek.

Az egység szóvivője szerint ez lehetőséget teremt arra, hogy az amerikai repülőszemélyzet képesítést szerezzen az Apache típusú helikoptereken, fenntartsa jártasságát, és szükség esetén a leghatékonyabban végre tudja hajtani a feladatát.

🇺🇸🇰🇷US Army releases footage of Apache attack helicopters conducting live-fire drills in South Korea

US military releases footage of Apache helicopter firing drills held in S.Korea, 1st time since 2019: The U.S. Army on Monday (July 25) released video footage of its Apache pic.twitter.com/cNJjyTAUQu

