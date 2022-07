„A lövöldözés állandóan jelen van” – ismét a migránsok ellen tüntettek Szabadkán

Ismét a migránsok ellen tüntettek Szabadkán. A helyiek aggodalma egyre nagyobb, sokan már félnek kimenni a város utcáira, vagy a környék erdőibe, mert azokat ellepték az illegális bevándorlók. A szabadkaiak félelmét fokozza, hogy az utóbbi hetekben megszaporodtak a migránsok által elkövetett fegyveres támadások. Hol egymásra lőnek, hol a rendőrökre, ezért a helyiek azt követelték szombaton, hogy a hatóságok fékezzék meg a bevándorlókat, és legyen ismét nyugalom Szabadkán – számolt be az M1 Híradó.

Félelmet hoztak a migránsok Szabadkára

Szombat este harmadik alkalommal tüntettek a szabadkaiak a környéküket ellepő és egyre több problémát okozó migránsok ellen. A felszólalók arra panaszkodtak, hogy esténként lövöldözéseket hallanak a közeli erdőkből. Gyakoriak a tűzesetek is az illegális táborok miatt, sőt már a városukban is tarthatatlan helyzetet teremtettek a migránsok. A helyiek azt követelik, hogy a rendőrség kezelje hatékonyabban a migránshelyzetet. A tüntetők petíciót indítottak, hogy a városon kívül helyezzék el az illegális bevándorlókat.

„Természetes, hogy aláírtam. Én a történesek központjában lakom. Azért jöttem el, hogy a hatalmi szervek lépjenek valamit, hogy megoldódjon a migránsokkal való helyzet az országban. Különösen itt, a határ menti zónákban” – mondta egy határ menti lakos.

Néhány hete lövésekre ébredtek a szabadkai makkhetesi erdő környékén élők. Két migránsbanda támadt egymásra lőfegyverekkel, mert összevesztek az önkényesen kisajátított területen. Nemcsak egymásra, hanem a rendőrökre is lőttek. A migránsleszámolásnak halálos áldozata is volt. A szabadkaiak attól tartanak, hogy az összecsapás megismétlődik. Ezért több kérést is megfogalmaztak a szerb kormány felé. A határ megerősítése mellett azt követelik, hogy jelöljenek ki biztonságos zónákat, ahová a migránsok nem léphetnek be.

„A kérvényen az is szerepel, hogy hozzák nyilvánosságra az áldozatok pontos számát, ugyanis nem hivatalos források szerint több is lehet a közölt adatoknál. A legutolsó információk szerint az éjjel Martonoson is lövöldözés volt, meg nem erősített források szerint 60 migránst vittek el a településről” – számolt be az M1 helyszíni tudósítója.

A térségben az utóbbi hetekben egyre gyakoribbak a lövöldözések. A jobb élet reményében nyugatra tartó migránsok több csoportja is felfegyverezte magát. Egyre agresszívabbak, így a környékbeliek okkal érzik úgy, hogy veszélyeztetik a biztonságukat.

„A lövöldözés állandóan jelen van, ez volt már Horgoson is. Találtunk fegyvereket eldobálva is a járásokon, személyesen is láttam lőfegyvereket, pisztolyokról volt szó, tele tárakkal. Valamint Martonoson az erdőben folyamatosan megy a lövöldés éjszakánként, tehát fegyverropogásról beszélhetünk” – magyarázta Lackó Róbert a magyarkanizsai válságstáb vezetője.

A szabadkaiak azonban megelégelték a helyzetet. A tüntetők azt tervezik, hogy addig vonulnak utcára, amíg előrelépés nem történik az ügyben.

„Azt szeretnénk, hogy a szerb kormány ugyanazt csinálja meg, amit a magyar kormány. Mégpedig azt, hogy védje meg a határait az illegális bevándorlóktól, akikről nem tudjuk, hogy kik és honnan jöttek” – mondta az egyik szervező.

Folyamatos migrációs nyomás alatt áll a déli határ. Idén már jóval több illegális bevándorlót és embercsempészt tartóztattak el a rendőrök, mint tavaly egész évben. A határvédőknek ebben az évben már csaknem 124 ezer esetben kellett intézkedniük. A kormány szerint ezért fontos, hogy határvadászok védjék meg a déli határt. Toborzásuk már megkezdődött, várhatóan szeptembertől szolgálatba is állnak.

Népességcserének vagy elárasztásnak is lehet nevezni a migrációt, ami korunk egyik legnagyobb kihívását jelenti – erről beszélt Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A miniszterelnök megállapította, hogy a migráció kettéválasztotta Európát.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a Nyugat harcot folytat Közép-Európa ellen azzal a céllal, hogy olyanná tegyenek bennünket, mint amilyenek ők.

„Bíróság elé is vittek bennünket a magyar határvédelmi rendszer miatt, és a bíróságnál el is ítéltek bennünket. Csak erről számos okból, most kevesebbszer, tehát el vagyunk ítélve. Ha az ukrán menekültválság nem lenne, akkor ezt az ítéletet el is kezdték volna végrehajtani rajtunk, ami egy izgalmas kérdés, hogy hogyan is zajlik majd. De miután kitört a háború, és Ukrajnából fogadjuk az érkezőket, ezt a kérdést most félre tették. Nem vették le a napirendről, csak félre tették” – fejtette ki.

A miniszterelnök szerint Európa félreérti a népességkeveredést, mert az európai és a kontinensen kívülről érkező népek kevert fajú világát nem lehet párhuzamba állítani azzal a helyzettel, amikor Európán belül élő népek keverednek össze egymással. „A Kárpát-medencében mi nem vagyunk kevert fajúak, hanem egész egyszerűen a saját európai otthonában élő népeknek vagyunk a keveréke” – szögezte le Orbán Viktor, majd hangsúlyozta, hogy a magyarok nem akarnak kevert fajúvá válni.