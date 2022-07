A globális világ átalakulása – hogyan jön létre a többpólusú rend?

Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika – a feltörekvő hatalmak kapcsolata, a BRICS kulcsfontosságú a kialakuló világrend többpólusú keretének megértéséhez.

Adriel Kasonta politikai kockázati tanácsadó és jogász a The American Conservative hasábjain jelentetett meg elemzést a világban elindult geopolitikai változásokról, különös tekintettel az úgynevezett BRICS-országokra.

Jim O’Neill közgazdász 2001. novemberben publikálta A világnak jobb gazdasággal rendelkező BRIC-országokra van szüksége című írását, amelynek, mint a Project Syndicate oldalán 2021 novemberében megjelent cikkében fogalmazott, „fő célja nem az volt, hogy végtelen növekedést jósoljak ezeknek a gazdaságoknak, vagy valamilyen új marketingkoncepciót népszerűsítsek a befektetési alapok számára. Amint azt bárki, aki olvasta azt a tanulmányt, tudja, a központi érv az volt, hogy e gazdaságok relatív GDP-jének valószínűsíthető növekedése fontos következményekkel jár a globális kormányzati rendszerre nézve”.

Kasonta kiemelte, hogy a 9/11-es támadások utáni években azonban a geopolitikai vita a BRICS felemelkedése helyett a terrorizmusra és az afganisztáni amerikai invázióra irányult. Véleménye szerint mindez azt a téves feltételezést támasztotta alá, hogy az Egyesült Államok által vezetett egypólusú világrendnek, amelyet 1999-ben William Wohlforth meglehetősen ironikusan úgy jellemzett, hogy „nemcsak békés, hanem tartós is”, nincs alternatívája.

Ugyanebben az évben Samuel P. Huntington harvardi politológus a Foreign Affairs magazinban megjelent, A magányos szuperhatalom című esszéjében „unimultipolárisnak” nevezte a globális rendet, amelyben az Egyesült Államok „a világ gyakorlatilag minden részén rendelkezik a hatókörrel és a képességekkel érdekei érvényesítésére”, bár néha kisebb országok segítségére szorul külpolitikai céljai eléréséhez.

O’Neill fentebb idézett cikkében felhívja a figyelmet arra, hogy bár a BRICS-országok közül Brazília és Oroszország gazdasága nem feltétlenül erősödött az elmúlt 20 évben, Kína gazdasága körülbelül 15-ször nagyobb lett, mint 2001-ben, így háromszor akkora, mint Németország és Japán, és ötször akkora, mint az Egyesült Királyság és India. Az Egyesült Államok gazdaságának mintegy háromnegyedét produkálja, és jó úton halad afelé, hogy nominálisan az évtized legnagyobbjává váljon, vásárlóerő-paritáson számítva pedig már el is érte ezt a küszöböt.

Kasonta emlékeztet, hogy a 2000-es évek elején általános vélekedés volt, hogy Kína nem lesz képes jelentős regionális és nemzetközi hatalommá válni. Wohlforth és dartmouthi kollégája, Stephen G. Brooks például a Foreign Affairs magazin 2002-es, Amerika elsőbbségének perspektívái (American Primacy in Perspective) című esszéjében megkérdőjelezte Peking azon képességét, hogy a technológiai fejlesztés terén képes lépést tartani az Egyesült Államokkal.

A világ azonban akkoriban már hatalmas változásokon ment keresztül, a súlypont eltolódott a globális északról a globális dél felé. A globális rendszer egy „posztamerikai vagy posztnyugati világ” felé indult, Amitav Acharya 2014-ben ezt „az amerikai világrend végének” nevezte. Acharya Az amerikai világrend vége (The End of American World Order) című könyvében úgy véli, az Egyesült Államok továbbra is jelentős erő marad a világ ügyeiben, szerinte azonban elveszítette azt a képességét, hogy a globális rendet saját érdekei és imázsa szerint alakítsa. A folyamat eredményeként az Egyesült Államok egy lesz a több geopolitikai tényező közül, amelyek egy új világrendet alakítanak ki.

Acharya elutasítva az olyan címkéket, mint a multipoláris, apoláris vagy G-Zero, Acharya a kialakulóban lévő rendszert inkább egy multiplex színházhoz hasonlítja, ahol „egy fedél alatt kínálnak választékot a cselekmények (eszmék), a rendezők (hatalom) és a cselekvés (vezetés) között”.

A multipolarizációs tendenciát a 2007 és 2010 közötti amerikai másodlagos jelzáloghitel-válság katalizálta leginkább Kasonta szerint. Ez volt ugyanis az a pillanat, amikor egyre több nemzetközi befektető és közgazdász elkezdte komolyabban venni a BRICS-országokat.

A recesszióra a fejlődő országok rossz válaszokat adtak, a kormányzási kudarcok miatt pedig a nemzetközi pénzügyi rend legitimitási válsággal nézett szembe. A BRICS-gazdaságok fokozták tömbön belüli együttműködésüket a nemzetközi pénzügyek terén, sikerrel építették fel magukat a világgazdaság stabilitásának új pilléreként. Azóta a blokk elsődleges célja a nyugati vezetésű globális kormányzási rendszerről a multipolaritás inkluzívabb paradigmája felé való elmozdulás, amely az Egyesült Államok hegemón, egypólusú modelljének alternatívájaként szolgálhat.

„Hangsúlyozzuk, hogy támogatjuk a demokratikusabb és igazságosabb többpólusú világrendet, amely a nemzetközi jog uralmán, az egyenlőségen, a kölcsönös tiszteleten, az együttműködésen, az összehangolt cselekvésen, és az összes állam közös döntéshozatalán alapul” – olvasható a BRIC-országok vezetőinek közös nyilatkozatában, amelyet a 2009-es jekatyerinburgi találkozón tettek közzé.

Bár a nyugati kommentátorok kezdetben kritikusan tekintettek a BRICS hatékonyságára, a Financial Times 2014-ben végül elismerte, hogy „a globális gazdasági hatalomban bekövetkezett változások arra utalnak, hogy az intézményi hatalom változásai logikusak, sőt elkerülhetetlenek lehetnek”.

A 2017-es kínai BRICS-csúcstalálkozó után a tagok közzétették a Hsziameni nyilatkozatot, amely 68 pontból álló kiáltványt fogalmazott meg a Pax Americana felváltását célzó, többpólusú világrendről. Ugyanezen a csúcstalálkozón Peking vetette fel a BRICS+ néven ismert ötlettel, amely lehetőséget ad a blokk számára, hogy nem tagországokkal működjenek együtt, ugyanis egyre több ország érdeklődik eziránt, közel-keleti és latin-amerikai országok, Argentína és Irán pedig már teljes jogú tagságot szeretne.

A BRICS-országokban él a Föld népességének több mint 40 százaléka, közös GDP-jük a globális GDP 25 százaléka, részesedésük a világkereskedelemben 2020-ban megközelítette a 20 százalékot – nyilvánvaló, hogy a BRICS-országok olyan erőt képviselnek, amellyel számolni kell.

Jair Bolsonaro brazil elnök mondta azt, hogy „a feltörekvő gazdaságok növekvő súlya a világban megfelelő képviseletet igényel”, és ez a folyamat visszafordíthatatlan. A BRICS-országok egy olyan többpólusú világrend alapjait fektetik le, amely valóban demokratikus, ahol az államok szuverén entitásokként működnek, és a nemzetközi rendszert a nemzetközi jogon keresztül együtt irányítják, nem pedig egy „hegemón szabályokon alapuló rend” keretében.