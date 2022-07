Nem volt pénze fogorvosra, rettenetes dologra szánta el magát

A 42 éves Danielle Watts az angliai Bury St Edmundsben él, és krónikus fogínybetegségben szenvedett, ezért több fogát is ki kellett volna húzni.

A környékén lévő fogászat azonban már évek óta bezárt, magánkezelésre pedig nem volt pénze. A nőnek nem volt más választása, így a saját kezébe vette a sorsát és tavaly októberig tizenegy fogát húzta ki.

Open SmartNews and read “Desperate mum-of-two removes 13 of her own teeth after being unable to find NHS dentist” here: https://t.co/LdpDxGKTlE

To read it on the web, tap here: https://t.co/FmEQ8v0iAG

— rowena helmer (@rowenahelmer) July 20, 2022