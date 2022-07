Korlátoznák az autósokat: a sebességhatárok jelentős csökkentését javasolják Ausztriában

Az ausztriai Karintia tartomány baloldali kormányzója azzal az ötlettel állt elő, hogy az illetékesek egységesen csökkentsék a maximális sebességet az autópályákon. Peter Kaiser szerint, így a költségek mellett energiát is megspórolhatnának az emberek. Az Osztrák Autóklub azonban más véleményen van a kérdésben: közlésük szerint a sebességkorlátozásból fakadó megtakarítás nem meghatározó, viszont jelentősen lassítja az autózást, amely így hosszabbá, kényelmetlenebbé teszi az emberek utazását.

Az Európai Unió elhibázott szankcióspolitikája miatt a tagállamok – és lakosságuk – kénytelenek költségmegtakarítással élni az élet különböző szegmenseiben. Legutóbb Spanyolország és Portugália mondott nemet az egységes 15 százalékos gázfogyasztás-csökkentésére, ám egyre újabb spórolási tippek jelennek meg Európában.

Kapcsolódó tartalom

A bécsi Kronen Zeitung írása szerint Az ausztriai Karintia tartomány baloldali kormányzója azzal az ötlettel állt elő, hogy az illetékesek egységesen csökkentsék a maximális sebességet az sztrádákon.

Peter Kaiser szerint az eddigi 130 km/óra helyett elegendő lenne a 100 km/óra is az „autópályázáshoz”,

így a költségek mellett energiát is megspórolhatnának az emberek. A kormányzó véleményét osztja a Közlekedésbiztonsági Tanács vezetője is, aki szerint ezzel két legyet ütnének egy csapásra, ugyanis az alacsonyabb sebesség energiamegtakarításhoz vezetne, és a közlekedésben résztvevők biztonságát is növelné.

Az Osztrák Autóklub, az ÖAMTC azonban más véleményen van a kérdésben: szóvivőjük közölte,

a sebességkorlátozás csak minimális, 1-3 százalékos megtakarítást jelentene, viszont jelentősen lelassítaná az autózást, amely így hosszabbá, kényelmetlenebbé tenné az emberek utazását, akik ráadásul időt is veszítenének.

A címlapdotó illusztráció.