Kitiltották az USA-ból a korrupcióval vádolt paraguayi exelnököt

Az Egyesült Államok pénteken megtiltotta Horacio Cartes volt paraguayi elnöknek, hogy a területére lépjen. Washington korrupcióval és „terrorista” csoportokkal való kapcsolattartással vádolja az üzletemberből lett politikust.

Horacio Cartes dohányipari mágnás, aki 2013 és 2018 között volt a latin-amerikai ország elnöke. A most bejelentett szankciók értelmében nem utazhat be az Egyesült Államokba, és ez a döntés vonatkozik három felnőtt gyermekére is.

Az amerikai külügyminisztérium szerint a volt elnök „egy nemzeteken átnyúló bűncselekmény ügyében folytatandó nemzetközi vizsgálatot akadályoz”. A tárca egy pénzhamisítási botrányra utal, amely miatt Brazília már kérte a paraguayi politikus kiadatását.

„Ezek a lépések aláaknázták a paraguayi demokratikus intézmények stabilitását azzal, hogy azt a látszatot keltették a lakosságban: a paraguayi elnök irodájában büntetlenül maradhat a korrupció” – írta közleményében Antony Blinken amerikai külügyminiszter, aki arra is kitért, hogy Cartes „külföldi terrorszervezetekkel állt kapcsolatban”.

Utóbbit illetően további részleteket nem tett közzé, de Hugo Velázquez paraguayi alelnök korábban azzal vádolta meg Horacio Cartest, hogy kapcsolatban áll a libanoni Hezbollah mozgalommal, amely Paraguayon, illetve az argentínai és a brazíliai határon keresztül hamisított cigarettákat csempészett.

Cartes pénteki Twitter-üzenetében tagadta a vádakat, egyúttal megalapozatlannak és igazságtalannak nevezte az amerikai döntést.