Guterres: Megszületett a megállapodás az ukrán gabonaexport felújításáról

António Guterres szerint a megállapodás lehetővé teszi jelentős mennyiségű élelmiszer exportját Odessza, Csornomorszk és Pivdennij kikötőkből. A főtitkár felszólította Oroszországot és Ukrajnát az egyezmény maradéktalan betartására.

‘This agreement did not come easy’

UN Secretary-General, Antonio Guterres, announces a deal between Russia and Ukraine to resume grain exports and tackle the global food crisis.

Read more here – https://t.co/zSDofM0iyP

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/mtROEdAcyV

— Sky News (@SkyNews) July 22, 2022