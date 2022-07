Újra megindult a gázszállítás az Északi Áramlat–1 vezetéken

Az Északi Áramlat–1 vezetéken mintegy tíznapos karbantartását követően újból megindult a gázszállítás Németország felé. A német Szövetségi Hálózati Ügynökség közlése szerint a korábban vállalt mennyiségű gáz érkezik a vezetéken, vagyis a maximális gázmennyiség mintegy 30 százaléka.

A csütörtöki karbantartást követően újra megindult a gázszállítás a Balti-tenger alatt végigfutó Északi Áramlat 1 gázvezetéken – számolt be a német Focus Online csütörtök reggel. A hírt Klaus Müller, a többek között a gázszállítást is ellenőrző német Szövetségi Hálózati Ügynökség vezetője jelentette be.

Die #NordStream AG macht am Donnerstag keine genaueren Angaben zur Liefermenge. Bundesnetzagentur-Chef spricht von 30 Prozent angekündigter Auslastung. @bnetza https://t.co/CjS6kroqbl — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) July 21, 2022

A szakember elmondta, a maximális gázmennyiség 30 százalékának kell érkeznie Oroszországból. A vezetéken – a közelmúltban végzett – karbantartása előtt vállalt szállítási mennyiség érkezik, vagyis naponta 67 millió köbméter.

Korábban sokan tartottak attól, hogy a tíznapos karbantartást követően Moszkva leállítja a gázvezetéken történő szállítást, súlyosbítva ezzel az európai energiaválságot. A következő hónapok szállítási mennyisége ugyanakkor fölöttébb nagy hatással lesz a német gazdaságra és a helyi kisfogyasztókra egyaránt.