Második napja nem lehet Lewandowski-mezt kapni Barcelonában

Kínos dolog miatt nem kapható a lengyel sztárcsatár, Robert Lewandowski nevével ellátott mez az FC Barcelona szurkolói boltjában. A bolt üzemeltetői „kifogytak a w betűből”, amely kétszer is szerepel a támadó vezetéknevében.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Barcelona have really run out of the letter W because of Lewandowski 😅<br><br>(via <a href=”https://twitter.com/forcabarca_ar?ref_src=twsrc%5Etfw”>@forcabarca_ar</a>) <a href=”https://t.co/1RjU8KRI9c”>pic.twitter.com/1RjU8KRI9c</a></p>— ESPN FC (@ESPNFC) <a href=”https://twitter.com/ESPNFC/status/1549499321896288257?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 19, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

A Barcelona futballcsapatába igazolt lengyel csatár, Robert Lewandowski nevével és számával ellátott mez hiánycikk a katalán város klubboltjában – számolt be a meghökkentő hírről a bécsi Kronen Zeitung.

A Bayern Münchennel korábban a Bajnokok Ligáját megnyerő 33 éves labdarúgó – a lengyel nyelvtan szabályai szerint – w-vel írja vezetéknevét, amelyben ráadásul kétszer is szerepel ez a betű. Ezzel azonban a jelek szerrint nem számoltak a Barca szurkolói boltjában, így – egy alkalmazott elmondása szerint – nem tudnak Lewandowski-mezt eladni, ugyanis nincs a nyomtatáshoz elegendő mennyiségű betűsablonjuk.