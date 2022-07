Majom terrorizálja egy városka lakóit

Egy vadon élő majom terrorizálja egy japán kisváros, Ogori lakosait. Az állat több házba is betört, ahol rátámadt az emberekre – írja a CNN.

A wild monkey is terrorizing a small city in southwestern Japan, breaking into homes to bite and claw residents amid an ongoing hunt for the animal, officials said. https://t.co/eDEBWnmzqk

