Különösen nagy szabadságot ad a magyar útlevél egy felmérés szerint

A londoni illetőségű Henley & Partners – nemzetközi befektetésekkel és tanácsadással foglalkozó cég – elkészítette szokásos, negyedéves jelentését a világ „legnépszerűbb” útleveleiről – olvasható a CNN utazási rovatának beszámolójában.

Az eredmény szerint a japán állampolgárok juthatnak el a legtöbb országba (193 lehetséges desztináció), őket követik – megosztva a helyezést – Szingapúr és Dél-Korea polgárai (192 lehetséges desztináció), akiket a németek és a spanyolok követnek (egyaránt 189 lehetséges desztinációval).

