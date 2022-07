Dabis Attila Tévhitek az autonómiáról című könyvét mutatják be Tusványoson

Dabis Attila Tévhitek az autonómiáról című könyvét mutatják be csütörtökön a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban a székelyföldi Tusnádfürdőn.

A Misbeliefs about Autonomy (Tévhitek az autonómiáról) The Constitutionality of the Autonomy of Szeklerland című 186 oldalas kötet 2021 szeptemberében jelent meg angol nyelven a Peter Lang kiadó gondozásában.

Dabis Attila az MTI-nek küldött nyilatkozatában azt írta: a könyv a vonatkozó politikatudományi és jogi szakirodalom, illetve nemzetközi dokumentumok alapján cáfolja a székelyföldi területi autonómiával kapcsolatos román tévhiteket.

Közleményében kiemelte: a kötet fő következtetése, hogy Székelyföld területi autonómiája nincs ellentétben Románia alkotmányával.

„A könyvben bemutatott gondolatkísérlet lényege, hogy ha valaki a román politikai kultúrára jellemző etnocentrizmus nélkül olvassa az alkotmány rendelkezéseit, és melléjük teszi az ország által ratifikált kisebbségvédelmi témájú nemzetközi egyezményeket, akkor könnyen tudja a hatályos alkotmánynak egy olyan értelmezését adni, amely befogadó a regionális hatalommegosztásra irányuló kisebbségi követelésekkel kapcsolatban” – írta.

Megjegyezte, hogy ugyanezt a gondolatot egy román alkotmányjogász Bianca Selejan-Gutan a következőképpen fogalmazta meg: „Románia alkotmánya önmagában nem etnocentrikus: annak lehetséges egy alternatív, pluralista értelmezése. Amin tehát változtatni kell az nem az alkotmány szövege, hanem az etnocentrikus mentalitás”.

A címlapfotó illusztráció.