CIA-igazgató: Mi úgy látjuk, hogy Putyin egyszerűen túl egészséges

Semmilyen jel nem utal arra, hogy Vlagyimir Putyin bármilyen súlyos betegségben szenvedne – jelentette ki a CIA igazgatója. William Burns szerint az orosz elnök nemhogy nem küzd komolyabb betegségekkel, hanem egyenesen „túl egészséges”. Az orosz elnök „súlyos egészségügyi állapotáról” szinte naponta jelentek meg hírek a médiában. Megnéztük, hogy mely orgánumok jártak élen a magyar sajtóban az álhírek gyártásában.

Vlagyimir Putyin orosz elnök egészségi állapota már a háború kitörése előtt is foglalkoztatta a nemzetközi sajtót, a konfliktus kirobbanása óta azonban ez a kérdés a médiumok számára is kiemelt jelentőséggel bírt: futószalagon gyártották a szalagcímeket, miszerint Putyin halálos beteg. Február 24-e óta a hazai és a nemzetközi sajtóban is számos cikk jelent meg az orosz elnök különböző súlyos betegségeivel kapcsolatban, mindezek mellett pedig több ország titkosszolgálati jelentésében is szerepelt Vlagyimir Putyin megromlott egészségi állapota.

Éppen ezért jelenthet hidegzuhanyt a jól értesült szerkesztőségeknek William Burns nyilatkozata, aki a coloradói Aspenben megrendezett biztonságpolitikai fórumon elmondta,

„semmilyen jel nem utal arra, hogy Vlagyimir Putyin súlyos mentális vagy fizikai betegségben szenvedne”.

„Rengeteg pletyka kering Putyin elnök egészségéről, de mi úgy látjuk, hogy egyszerűen túl egészséges” – mondta beszédében William Burns. Hozzátette, ez a megállapítás természetesen nem minősül hivatalos, a hírszerzéstől származó megállapításnak, sem pedig bármelyik más titkosszolgálat kritikájának.

Megnéztük, hogy mely orgánumok jártak élen a magyar sajtóban a fake news gyártásban:

