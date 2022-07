Westernfilmbe illő üldözés zajlott New York belvárosában

Nem mindennapi jelenet játszódott le a New York-i járókelők szeme előtt szombaton, amikor egy lovas rendőr egy Times Square-i napszemüvegtolvaj után eredt egy manhattani mellékutcában.

A szombaton készült felvételen jól látható, ahogy a lovas rendőr a tolvaj mellé áll, majd jelzi neki, hogy tegye fel a kezeit.

A New York-i rendőrség szóvivője szerint a feltételezett rabló, akit 34 éves Ignacio Lewis néven azonosítottak, egy törött üvegdarabbal fenyegette meg az eladót, miután szembesítették vele, hogy fizetés nélkül több mint egy tucat napszemüveget vett el a standról – számolt be róla a New York Post.

Wild video shows NYPD cop on horseback chase down alleged thief https://t.co/KOzicuUNVr pic.twitter.com/gsVgEhBHiQ — New York Post (@nypost) July 19, 2022

Az elkövető egy gyors pillantást vet a paripára, megáll – majd a lovas rendőr által készített felvételek szerint az ellenkező irányba kezd rohanni. A gyalogos rendőrök végül utolérték a gyanúsítottat és a járdára lökve megbilincselték.

Lewist őrizetbe vették, és első fokon rablással és illegális fegyvertartással vádolták meg – közölte a New York-i rendőrség.

A címlapfotó illusztráció.