Vérbe fagyva találta férjét és fiát - a nyomozás szörnyű fordulatot vett

„Uramisten, a férjem és a fiam halott” – kiáltotta a diszpécsernek a telefonba a rémült édesanya, Jill Stevenson, miután belépett a házba, és a látvány azonnal arra késztette, hogy tárcsázza a segélyhívó vonalat.

A nő a padlón két vérben úszó holttestet talált, az egyik 57 éves férjéé, a másik pedig a 14 éves fiáé volt. Mindkettejükkel fegyver végzett, a férfit a kanapén ülve, a hátán találta el a golyó, a fiú a padlón terült el, a fejéből ömlött a vér.

Ohio Boy, 14, Fatally Shoots Dad Before Turning Gun on Himself, Bodies Found by Mom https://t.co/JGeVF45cNK

