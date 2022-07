Ohiói törvényjavaslat, amely kérdéseket generált: terhes férfi perelhetne be egy másik bináris férfit?

Tina Maharath szenátor szerint törvényjavaslata lehetővé tenné, hogy bárki, aki teherbe esik, polgári pert indíthasson az őt teherbe ejtő személy ellen – még akkor is, ha ez konszenzusos szex eredményeként történt. „Függetlenül a körülményektől. Fontosnak éreztem ezt a homályos megfogalmazást, mivel az abortusz mostantól tilos itt Ohio államban” – fogalmazott Maharath. A demokrata szenátor törvényjavaslatában a teherbe esés kapcsán nem ‘férfi’, hanem ‘személy’ szerepel.

Rollo Tomassi blogger, író a Maharath által „homályos megfogalmazásnaknak” nevezett kitételre, miszerint nem férfiről, hanem személyről beszél a teherbe esés kapcsán, úgy reagált, „tehát egy ‘terhes’ férfi perelhetne be egy másik ‘bináris’ férfit, mert az akaratlanul megtermékenyítette és teherbe ejtette? Akkor miért mentesítenénk a ‘férfinak’ minősülő nőket az alól, hogy bepereljük őket a ‘terhes’ emberek véletlen megtermékenyítéséért?”.

So, by this logic a ‘pregnant’ man could only sue another binary man for unintentionally inseminating him and making him pregnant?

Then why would we exempt females who are “men” from being sued for unintentional insemination of “pregnant” people? pic.twitter.com/J834Yt1ARR

