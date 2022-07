Észak-Irakban török rakétacsapásokban többen meghaltak

Legalább négy rakéta csapódott be a félautonóm, kurdok lakta Zakho körzetben lévő Barak üdülőövezetben – közölte Musír Mohammed, a körzet polgármestere az AP amerikai hírügynökséggel. Az összes áldozat iraki állampolgár volt.

Egy másik incidensben, a szintén északi Szaláh ed-Dín kormányzóságban hat szövetségi rendőr meghalt és öt megsebesült, amikor az Iszlám Állam fegyveresei szerdára virradóra megtámadták egységeiket – közölte az iraki hadsereg két tisztviselője.

Turkish artillery fire has just caused havoc in the Kurdistan Region in Iraq. Tens of civilians have been killed and injured. This is a popular picnic site used by tourists from all parts of the country. pic.twitter.com/OAMHTLlTLq

— Giran Ozcan (@GiranOzcan) July 20, 2022