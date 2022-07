Történelmi nap a mai Albánia és Észak-Macedónia számára

Az Edi Rama albán és Dimitar Kovacsevszki macedón miniszterelnök részvételével tartott sajtótájékoztatón Ursula von der Leyen elmondta: a bizottság azonnal megkezdi a munkát az Albániából és Észak-Macedóniából delegált tárgyalócsoportokkal.

A folyamat első lépéseként megkezdődik az uniós vívmányok átvilágítása a két országban, amely lehetővé teszi számukra, hogy megismerjék az uniós jogokat és kötelezettségeket.

„Ezzel nagyon gyorsan fogunk haladni”– tette hozzá.

Von der Leyen szerint a csatlakozási tárgyalások előrehaladtával lendületet kapnak majd a beruházások, javulni fognak a kereskedelmi kapcsolatok az EU és a két tagjelölt ország között.

„Szorosabb lesz az együttműködés a kulcsfontosságú területeken, mint például az energia vagy a közlekedés, maximalizálni fogják az uniós finanszírozás felhasználását és hatását. Ez új munkahelyeket, új üzleti lehetőségeket jelent”– taglalta.

🇦🇱🇲🇰 Today, Albania and North Macedonia open accession negotiations with the EU.

This historic moment is your success. The result of your hard work.

The @EU_Commission has supported you all the way. We will continue to do so.

https://t.co/pwPF51Bs17

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 19, 2022