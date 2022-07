Tombol a kánikula

Egyre nagyobb területet borít be az Afrika felől érkező forró levegő Európában. Portugáliában, Spanyolországban, Franciaország nyugati és déli részén kritikus a helyzet. De Nagy-Britanniában is elrendelték a legmagasabb fokú riasztást, mert akár 40–41 fokos hőség is lehet, ez történelmi rekordot jelentene. A forróság közeledik Közép-Európa felé. A németek, osztrákok is készülnek, és itthon is 37–38 fokig emelkedhet a hőmérséklet a hét második felében – hangzott el az M1 Híradó műsorában.

Tombol a hőség Nyugat-Európában, Angliában melegebb van, mint Szudánban Ezrek gyűltek össze Madrid Vallecas negyedében, hogy két év után először ünnepeljék meg a nagy vízi csatát. A fesztivál a kánikula elviselésében is fontos szerepet játszik. „Borzasztó ez a hőség, ezért muszáj ilyen ötletekkel előálljunk. Ezek a fesztiválok elképesztők” – mondta egy résztvevő. Spanyolországot már egy hete sújtja a nyár második hőhulláma. Sok helyen a 42 fokot is meghaladta a hőmérséklet. Öt nap alatt 360 ember halt meg a hőséggel kapcsolatos okok miatt. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint hétfőtől enyhülés várható. A távozó hőhullám kicsúcsosodását várják az Egyesült Királyságban. A szigetországban már tegnap megdőlt a 38 fokos melegrekord és az előrejelzések szerint hétfőn és kedden még melegebb lesz: több helyen is 40 fok fölé szökhet a hőmérők higanyszála. „A legfontosabb, hogy figyeljünk a betegekre és az idősekre, akik a legkiszolgáltatottabbak ilyenkor. Másodszor, fontos, hogy az iskolák ne álljanak le és kapjanak meg minden szükséges támogatást a gyermekek biztonsága érdekében. Harmadszor, tartsuk észben, hogy például a vonatok ilyenkor lassabban tudnak csak közlekedni, ezért érdemes meggondolni, hogy útra keljünk-e” – mondta Kit Malthouse, a Lancaster hercegség kancellárja. A meteorológiai szolgálat a legsúlyosabb, négyes fokozatú riasztást adta ki az ország déli területeire hétfőre és keddre. A hatóságok attól tartanak, hogy az elmúlt hetekben megszaporodott koronavírusos esetek miatt elhelyezési problémák adódhatnak a kórházakban. „13 ezer fő körüli számban találtunk új fertőzöttet az elmúlt héten, ami a kánikula mellett komoly terhet jelent a kórházaknak. Különleges intézkedéseket vezetünk be, hogy a megfelelő számban álljanak rendelkezésre a híváskezelők és a mentőszolgálatosok” – monda Steve Barclay brit egészségügyi miniszter. Angliához hasonlóan Franciaországban is a hét elejére várják a legnagyobb hőséget. A francia hatóságok 15 tartományra rendeltek el vörös riasztást. Olaszországban sem javul a helyzet. Bár a múlt hét elején egy anticiklon enyhülést hozott, az előrejelzések szerint a térség a hónap végéig újabb hőhullámok elé néz. Címlapfotó: Napozók és hűsölők egy londoni parkban 2022. július 18-án. A brit hatóságok a legmagasabb szintű időjárási veszélyhelyzetet hirdettek, mivel Anglia déli és középső térségeiben a napokban 40 fok körüli hőség várható (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)