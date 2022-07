Börtönlázadás Ecuadorban, többen meghaltak

A hatóságok azt közölték, hogy a rendet helyreállították.

Az ecuadori főváros, Santo Domingo börtönéből már május elején is erőszakcselekményt jelentettek, akkor negyvennégy rabot öltek meg.

A latin-amerikai országban nem először fordulnak elő hasonló összecsapások rivális bandák bebörtönzött tagjai között, gyakran a bűnszervezetek azon törekvései miatt, hogy megszerezzék az ellenőrzést egyes börtönökön belül.

Ecuador’s prison agency said 13 inmates had been killed and 2 injured in the latest incident of violence at the Bellavista prison in Santo Domingo.

Another such incident at the prison killed 44 in May this year.https://t.co/Cq8oe9WRcM

— DW News (@dwnews) July 19, 2022