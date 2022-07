A tajvani demokráciát méltatta az Európai Parlament alelnöke Tajpejben

Beer hangsúlyozta: nem fognak szemet hunyni Kína Tajvanhoz intézett fenyegetései fölött, hozzátéve, hogy „Európa elkésett Hongkong ügyében, nem késhetünk el Tajvannál is”.

„Tajvanon nincs helye kínai agressziónak. Európában jelenleg háború dúl, nem akarunk Ázsiában is háborút látni” – jelentette ki.

Leszögezte azt is, hogy Európa mellett „Tajvan is a demokráciák családjának tagja”.

Bár elemzők máris rámutatnak, hogy a látogatás ellen Peking várhatóan tiltakozni fog, a német Szabad Demokrata Párt (FDP) EP-képviselője kiemelte, „politikai szükség” sarkallta, hogy hivatalos minőségében is felkeresse a szigetet.

A parlamenti alelnök korábban már többször fejezte ki aggodalmát a sziget helyzete miatt, a tajvani külügyminisztérium pedig közleményben „Tajvan fontos szövetségesének” nevezte Beert.

Deputy Minister Tien extended a hearty #Taiwan welcome to @nicolabeerfdp, vice president of @Europarl_En, & her delegation. We appreciate the timely 3-day visit of our #EU friends, & trust it will deepen cooperation in defending the democratic world’s cherished shared values.🇹🇼🇪🇺 pic.twitter.com/3obon0oO1f

— 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) July 19, 2022