Soroshoz köthető szervezet több száz millió dolláros állami támogatásból segíti a migránsokat

Az amerikai Fox News két munkatársa, Adam Shaw és Joe Schoffstall csütörtökön arról számolt be, hogy a Soros Györgyhöz pénzügyileg kötődő liberális nonprofit szervezet, a Vera Igazságügyi Intézet (Vera Institute of Justice) 171,7 millió dollár (kb. 68,3 milliárd forint) adófizetők által finanszírozott állami szerződést kötötta Biden-adminisztrációval, amely a későbbiekben akár az egymilliárd dollárt is elérheti, hogy segítsen a kísérő nélküli kiskorúaknak elkerülni a kitoloncolást az Egyesült Államokból.

A Fox News továbbá kiemelte, hogy a megállapodás 2023 márciusáig szól, de akár a 983 millió dollárt (kb. 391 milliárd forint) is elérheti a New York-i székhelyű szervezet finanszírozása, ha 2027 márciusáig megújítják a szerződést.

