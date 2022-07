Újra élnek vadon bölények Angliában

Most először vadon is élnek Angliában európai bölények, amelyeknek legközelebbi, a szigetországban is honos rokonai, a sztyeppei bölények évezredekkel ezelőtt kihaltak.

Hétfőn egy felnőtt és két fiatal nőstényt engedtek szabadon egy erdős vidéken Kent grófságban, Canterbury város közelében. Néhány hónapon belül egy hím is csatlakozik hozzájuk, és a remények szerint a csoport szaporodásnak indul, kedvező ökológiai változásokat elindítva élőhelyén. A felnőtt nőstény korábban Íroroszágban és a skóciai felföldön élt karámban. A bikát Németországból várják, érkezését a brexit okozta bürokratikus akadályok késleltetik. A csorda egyelőre 55 hektáron, később 200 hektáron belül mozoghat szabadon. A Wildwood Trust által kialakított rezervátumban 20 példánynak van élettér a legnagyobb szárazföldi emlősből. Az alapítvány munkatársai szerint a bölények a maguk természetesen módján „tartják majd rendben” az erdős térséget, helyreállítva az ökológiai rendszert és életteret teremtve újabb fajoknak is. A Wildwood Trust és a Kent Wildlife Fund olyan ritka állatokat is újra meg akar honosítani a kijelölt területen, mint az exmoor néven ismert ősi brit pónifajta, a hosszúszarvú marha vagy a vaddisznók és házisertések keresztezésével életre keltett vaskori disznó. Az alapítványok hosszabb távon szerte az Egyesült Királyságban szeretnék elterjeszteni az ősi fajokat. A főleg magánadományokból és a lottó hasznából finanszírozott projekt célja az, hogy segítsen a nagy-britanniai ökoszisztémának megküzdeni a klímaváltozás hatásaival és segítsen megállítani az élővilág sokszínűségének hanyatlását. A címlapfotó illusztráció.