Újabb lövöldözés az USA-ban: egy szemtanú állította meg az ámokfutót

Három áldozatot követelt az újabb lövöldözés Amerikában

Újabb lövöldözés volt az Egyesült Államokban: hárman vesztették életüket és ketten megsebesültek, amikor egy fegyveres tüzet nyitott egy bevásárlóközpontban Indiana államban – hangzott el az M1 Híradójában.

Az ámokfutásnak végül egy szemtanú vetett véget: saját fegyverével ölte meg a merénylőt. A hatóságok egyelőre nem közölték az elkövető nevét és motivációit. Ez volt a 351.tömeges lövöldözés idén az Egyesült Államokban, az év eleje óta több mint 24 ezer amerikai vesztette életét fegyveres erőszak következtében

