Szárazság gyötri Európát – A kontinens nagy részére aszályriadót adtak ki

„Európa számos részén valóban példátlan szárazságot tapasztalunk” — mondta Carlo Buontempo, az Európai Unió Copernicus klímaváltozási szolgálatának igazgatója.

Számos városi hatóság arra kérte a lakosokat, hogy csökkentsék az ivóvízfogyasztást. A lap szerint a helyzet azonban sokkal rosszabbra fordulhat, habár van rá némi esély, hogy az időjárási minták megváltoznak, és egy csapadékos augusztus enyhülést hoz majd.

A portál továbbá kiemelte, hogy az év legmelegebb időszaka még csak most kezdődött el, valamint az időjárás előrejelzések is baljóslatúak, ugyanis az elkövetkező napokra Európa nagy részére nagy hőséget jósolnak. A Met Office Meteorológiai Szolgálat hétfőre és keddre „vörös riasztást” adott ki, mivel a történelem során először 40 fok feletti hőmérséklet várható az Egyesült Királyságban.

Az ökoszisztémák összeomolhatnak a terhelés alatt, ugyanis a hőhullámok „hatásai után az élővilág normalizálódása nem csak egy hétig, hanem akár évekig is eltarthat” — figyelmeztetett Niko Wanders, a hollandiai Utrechti Egyetem szélsőséges hidrológiai jelenségekkel foglalkozó adjunktusa.

Europe is staring into one of its driest summers in living memory.

And with severe heat sweeping across much of the Continent this week — things could get much worse. https://t.co/HFnS8r1kc1

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) July 18, 2022