Bumeránghatás - nem jött be Biden szaúdi óhaja

Emelkedésnek indult a Brent olaj ára a hetek óta tartó relatív csökkenés után a hétfői kereskedésben, mivel az amerikai elnök a hét végén nem tudott megállapodni Szaúd-Arábiával a kínálat növeléséről.

Joe Biden a látogatástól azt várta, ígéretet kap Szaúd-Arábiától az olajkitermelés növelésére, mivel azonban Feiszal bin Farhán Ál herceg, az ország külügyminisztere erre nemet mondott, a Brent nyersolaj 2,6 százalékkal 103,88 dollárra emelkedett hétfőn – írja a The Guardian brit lap.

Brent árfolyam grafikon. Forrás: Marketwatch

Az Avatrade pénzügyi szolgáltató vezető piaci elemzője úgy fogalmazott, „az üzenet az, hogy az OPEC+ dönt az olajellátásról, és a kartellt egyáltalán nem érdekli, mit akar elérni Biden”. A kereskedők az amerikai elnök szaúd-arábiai látogatása után úgy ítélik meg, hogy „az OPEC+ továbbra is ellenőrizni fogja az olajkínálatot, és egy ország egymagában nem határozhatja meg az olajellátást”.

A Zero Hedge összeállításában emlékeztet arra, hogy a recessziós félelmek miatt a múlt héten a Brent és a WTI is az elmúlt egy hónap legnagyobb heti csökkenését könyvelhette el, azonban az olajkészletek továbbra is szűkösek, az amerikai dollár pedig visszafordult a közelmúltban elért csúcsokról – ezek a tényezők támogatták a nyersolajárakat. Hozzáteszik, hogy ilyen ütemű emelkedés mellett az olaj hamarosan ismét minden idők legmagasabb szintjére emelkedik.

A dollár a múlt héten több évtizedes csúcsokat ért el, majd hétfőn gyengült, a DXY-dollárindex július 14-én elért közel 109-es érték után július 18-án, New York-i idő szerint 6:36-ra 107,3-ig enyhült.

Előző nap Amos Hochstein, a külügyminisztérium energiabiztonságért felelős főtanácsadója a CBS műsorában azt mondta, Biden útja után több öböl menti olajtermelő is tesz majd „néhány további lépést” a termelés növelése érdekében – azt viszont nem mondta, mely országok ezek, és mekkora növekedésre lehet számítani.

Az ING elemzői szerint a Biden-kormányzat reménye túl rózsás, mivel „a Szaúd-Arábiából származó megjegyzések nem tűnnek ennyire optimistának”. Kiemelték: „a szaúdiak azt mondták, a kibocsátás bármilyen változtatása a tágabb OPEC+ keretein belül történne; a csoport figyeli a piacot, és reagál, ha szükséges, de Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek kivételével kevés a szabad kapacitás”. A kartell jelenlegi kibocsátási paktuma szeptemberben jár le, a kőolajtermelő országok szövetsége legközelebb augusztus 3-án ülésezik.